Биография

Мелих Чардак — турецкий актер кино и театра. Родился в 1959 году в Стамбуле. Окончив среднюю школу, в 1978 году артист стал работать актером и танцором в стамбульских театрах. Со временем начал самостоятельно ставить хореографию для спектаклей. В фильмографии Мелиха Чардака 24 картины. Он исполнил роль Сердара в криминальной мелодраме «Дядя Кара» и сыграл Бахтияра в картине «Сердечная рана» 2021 года. Также в портфолио актера можно найти многосерийные ленты «Кольцо», «Бандит», «Женщина», «Длинная история» и «Сказка феи».