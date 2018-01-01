Wink
Майкл Хордерн
Майкл Хордерн

Майкл Хордерн

Michael Hordern

Карьера
Актёр
Дата рождения
3 октября 1911 г. (83 года)
Дата смерти
2 мая 1995 г.

Фильмография

Актёр