Биография

Марк Цукерберг — американский предприниматель и медиамагнат. Родился в Уйат-Плейнсе 14 мая 1984 года. В школьные годы изучал программирование, разработал сетевую версию игры «Риск». Затем будущий бизнесмен учился в Гарвардском университете на факультете психологии. В учреждении он познакомился с Крисом Хьюзом, Дастином Московицем и Эдуардо Саверином, сотрудничество с которыми привело к созданию крупнейшей социальной сети. Впоследствии Марк Цукерберг стал самым молодым миллиардером в истории и вошел в список наиболее влиятельных людей мира. История создания его проекта вошла в основу фильма Дэвида Финчера «Социальная сеть», главные роли в котором сыграли Джесси Айзенберг и Эндрю Гарфилд.