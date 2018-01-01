Биография

Людмила Шевель — советская киноактриса. Удостоена звания Заслуженной артистки РФ. Родилась в Артемовске 10 сентября 1958 года. Получила музыкальное образование. Вопреки мнению семьи хотела стать актрисой и тайком от родственников подала документы в театральный вуз. Позже родственники приняли ее выбор. По окончании вуза переехала в Ленинград и работала в штате «Ленфильма». Людмила Шевель сыграла свою первую роль в кино в картине «Придут страсти-мордасти» еще во время обучения. Потом были съемки в фильмах «Еще до войны», «Одиноким предоставляется общежитие», «Дублер начинает действовать». Исполнила центральную женскую роль в «Тепло студеной земли», появилась в комедии «Где находится нофелет?», сыграла роль в мини-сериале «Овраги». Сыграла несколько ролей, в том числе в мини-сериале «Петр Первый. Завещание», детективных сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», многосерийном боевике «Морские дьяволы». Позже снималась только в ток-шоу, из кинематографа ушла. Всего в фильмографии актрисы 41 фильм.