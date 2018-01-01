Биография

Кристина Кокс — канадская актриса, продюсер. Была номинирована на премию «Джемини». Родилась в Торонто 31 июля 1971 года. Кристина получила актерское образование в театральной школе Университета Райерсон. Также она обучалась танцам. Начала профессиональную деятельность в 1989 году и поначалу играла в канадских телесериалах. После переезда в Лос-Анджелес снялась во многих сериалах и фильмах американского производства. Имеет опыт продюсирования. Кристина Кокс стала известной благодаря роли в сериале «Спецэффекты» и приобрела еще большую популярность, сыграв в сериале «Кровные узы». Другие сериалы с ее участием — «Телевизионная служба новостей», «Строго на юг», «За гранью возможного», «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Звездные врата: 3В-1», «Ворон», «Первая волна», «Андромеда», «24 часа», «C.S.I.: Майами», «Морская полиция: Спецотдел», «Звездные врата: Атлантида», «Доктор Хаус», «Мыслить как преступник», «4исла», «Кости», «Взгляды», «Декстер», «Менталист», «Притяжению вопреки», «Касл», «Военный госпиталь», «Стрела», «Элементарно», «Предчувствие», «Я — зомби», «Джек Ричер». Также актриса появилась в картине «Хроники Риддика».