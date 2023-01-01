Биография

Константин Кожевников – актер отечественного кино и телевидения, родился 14 марта 1982 г. (Пермский край, Российская Федерация). В его послужном списке также присутствует большое количество ролей, сыгранных на театральной сцене. После окончания общего среднего образования, будущий актер поступил в Государственный институт искусств г. Пермь, на актерско-режиссерское отделение. В 2004 году, после его окончания поступил на службу в местный театр – «У моста», где и проработал довольно продолжительное время. После этого последовала служба в еще нескольких Пермских театрах, пока актер не начал сниматься в большом кино. Свои первые в кино роли Константин Кожевников получил в 2004 году. На данный момент актер продолжает активно сниматься в телесериалах и полнометражных фильмах. Первые художественные фильмы Константина Кожевникова вышли в широкий прокат в 2006 году. До этого актер снимался в российских телесериалах. Среди его самых известных работ – т/с «Кулагин и партнеры», «Не родись красивой», «Маршрут», «Спецгруппа», «Вы заказывали убийство» и многие другие. Также среди российских зрителей известны его х/ф «Такая дура», «Лео и ураган», «Прорубь» и т. п.