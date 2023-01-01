Биография

Американский актер Кит Хадсон на протяжении трех десятилетий является востребованным профессионалом. Хадсон часто появляется в небольших ролях на телевидении и кино. Американцу всегда удается сделать своих персонажей запоминающимися. Будущий актер родился в 1969 году в городе Винтер-Парк, расположенном во Флориде. В юности Хадсон обучался драматическому искусству у опытного актера кино и телевидения Джеймса Беста. В возрасте 20 лет молодой человек перебрался из родного штата в Лос-Анджелес, где продолжил подготовку в актерской студии. Позже он был принят на Шекспировскую программу в британском Оксфорде. Первые роли Кита Хадсона были эпизодическими. В начале девяностых годов он стал регулярно появляться в кино и на телевидении. Вскоре директора по кастингу и режиссеры оценили талант молодого человека и начали доверять ему более серьезные партии. Список фильмов Кита Хадсона включает такие ленты, как «Вне поля зрения», «Марли и я» и «Малыш на драйве». Актер также снимался в популярных сериалах – например, в «Настоящем детективе» и в «Ходячих мертвецах». Фильмография Кита Хадсона включает более четырех десятков ролей. Он был задействован в картинах Стивена Содерберга и Майкла Бэя и появлялся на экране рядом с Джорджем Клуни, Дэниелом Крейгом и Джоном Хэммом.