Биография

Кирилл Егоров — российский сценарист, режиссер, продюсер. Родился 17 января 1989 года. Кирилл начинал свою карьеру в кинематографе с продюсирования российского драмеди «Когда же это кончится?» в 2020 году. В 2022-м он снял собственную картину «М4» с Артемом Ешкиным в главной роли. В том же году кинодеятель основал собственную компанию «Проще продакшн». Кирилл Егоров придумал идею для комедийного сериала «Пять с плюсом» — первого проекта, производством которого занималась социальная сеть «Одноклассники». Кинодеятель также стал ассоциированным продюсером этого проекта.