Wink
Ханс-Йоахим Мартенс
Ханс-Йоахим Мартенс

Ханс-Йоахим Мартенс

Hans-Joachim Martens

Дата рождения
28 февраля 1925 г. (93 года)
Дата смерти
3 марта 2018 г.

Фильмография