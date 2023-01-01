Кендалл Вёртс

Биография

Кендалл Вертс — американская актриса, танцовщица и модель. Родилась в Питтсбурге 9 декабря 2002 года. Кендалл обучалась танцам с полутора лет. Она наиболее известна участием в популярном танцевальном шоу Lifetime Dance Moms. В 2017 году Вертс выпустила собственную линию одежды. Свою актерскую карьеру Кендалл Вертс начинала с участия в разноплановых танцевальных шоу. В 2018 году девушка сыграла в семейной комедии «Сласти и напасти. Веселого Хэллоуина», а в 2019 году — в детском мультфильме «Школа Санты». В 2020 году Кендалл отметилась ролью в приключенческом фэнтези «Анастасия».