Биография

Кенан Калав — турецко-немецкий актер кино и телевидения. Родился 1 ноября 1961 года. Калав окончил Стамбульскую частную немецкую среднюю школу и Школу печати и радиовещания Университета Мармара. Изучал туризм и гостиничный менеджмент в Мюнхене. Кенан Калав известен по таким проектам, как драмы «За одну ночь в моей жизни», «Молодые преступники», «Королек — птичка певчая», «Остров ангелов» и мелодрама «Вот и мой».