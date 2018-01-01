Биография

Катуша — французская актриса, модель, писательница. Родилась в Конакри 23 октября 1960 года. Выросла в семье драматурга, историка и общественного активиста Джибриля Тамсина Ньяне. В детстве вместе с родителями покинула Гвинею. В 17 лет переехала во Францию, где начала карьеру в модельном бизнесе. Вскоре в мире высокой моды ее называли не иначе как «черная принцесса подиума». Была музой дизайнеров Кристиана Лакруа, Пако Рабанна и Ив Сен-Лорана. В 1998 году представила собственную коллекцию одежды и открыла дом прет-а-порте. В 2007 году выпустила автобиографию. Занималась общественной деятельностью. Катуша дебютировала в кинематографе в комедийной драме «Белые люди — карашо!». Актриса сыграла небольшую роль. Вновь появилась на экране лишь в 2009 году — во французско-сенегальской драме «Рамата». Фильм был показан на многочисленных фестивалях и получил положительные отзывы критиков и публики.