Биография

Иван Семенов — российский актер театра, кино и дубляжа. Родился в Москве 20 июня 1995 года. С раннего возраста играл в постановках Детского музыкального театра юного актера имени Александра Федорова. Также участвовал в мюзикле «Норд-Ост». Получив среднее образование, поступил в МХАТ. Обучался он под руководством Евгения Писарева, успешно завершив курс в 2017 году. Тремя годами позднее Иван прошел Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской под руководством Хотиненко, Фенченко и Финна. На экранах Иван Семенов впервые появился в 2008 году, сыграв роль второго плана в телесериале «Глухарь». Позднее получил приглашение сняться в полнометражном фильме «Ласковый май» Владимира Виноградова, который вышел в 2009 году. В том же году юный актер появился в сериале «Отблески». Следующую роль Иван получил уже в 2014 году, сыграв пловца Парамонова в сериале «Практика». Затем он участвовал в сериалах «Ищейка» 2015 года и «Крепкая броня» 2018 года. В 2020 году актер сыграл в полнометражном кинофильме «Стрельцов». Двумя годами позднее был снят кинофильм «Марш утренней зари», где Иван получил роль главного героя. В 2023-м актер сыграл одного из ключевых персонажей в документальной драме «Фаталити».