Биография

Иван Дерябин – актер российского художественного кино и телесериалов. Также имеет большое количество поклонников его музыкального таланта. После окончания школы будущий актер поступил в училище им. Щепкина. Во время учебы стал участником молодежной рок-группы. Коллектив выступал в местных клубах и со временем обрел своих поклонников. Примечательно, что на одном из таких выступлений будущий киноактер познакомился со своей будущей женой, коллегой по цеху Анной Котовой-Дерябиной. Влюбленные долгое время были близкими друзьями и сочетались браком после окончания вуза. Свои первые роли Иван Дерябин сыграл после окончания училища. На данный момент актер продолжает сниматься в кино и занимается бизнесом. Фильмы с Иваном Дерябиным всегда отличались искрометным юмором. На площадках он сотрудничал с большим количеством приглашенных звезд. Кинокомедия «Самый лучший фильм – 2» дала юноше возможность поработать на одной съемочной площадке с такими звездами, как М. Галустян, Г. Харламов, Д. Нагиев, А. Баширов и др. После дебюта его пригласили поучаствовать в съемках фильма «Корпоратив», а также романтического телесериала «Любовь в большом городе – 3».