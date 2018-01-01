Биография

Ив Сен-Лоран — французский модельер, новатор, создатель модного дома и художник по костюмам. Родился в Оране, Алжир, 1 августа 1936 года. Ив описывал свое детство как полное счастливых моментов время, проведенное в кругу семьи. С раннего детства увлекся сначала рисованием, а затем изготовлением кукольных костюмов. Ив создавал маленьких кукол и одевал их в костюмы из тряпок, которые сам раскрашивал и склеивал (шить он тогда еще не умел). Позже начал стравить дома кукольные спектакли для сестер и кузин. Позже, после ухода из дома Dior, открыл свой бутик. Параллельно с этим работал театральным художником, оформляя декорации и костюмы для драматических и балетных постановок. Костюмы Ив Сен-Лорана часто фигурируют в кино, и самому модельеру посвящено несколько фильмов: «Ив Сен-Лоран», «Сен-Лоран. Стиль — это я», и «Величайший кутюрье».