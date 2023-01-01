Биография

Начинающий актер Игорь Юртаев – москвич, родился 18 февраля 1989 года. В детстве был очень одаренным ребенком – закончил музыкальную школу по классу фортепиано, играл в детском Театре юного актера, солировал в детском хоре. Но развитию своих талантов в музыке и театре предпочел поступление в МГИМО на факультет журналистики. По окончании университета факультативно занимается в школе актерского мастерства и сценической речи под руководством Елены Ласковой. В совершенстве владеет несколькими европейскими языками. Путь киноактера начал в 2004 году в мини-сериале «Кадеты», продолжил в «Кадетстве» 2006 года. Фильмы Игоря Юртаева, кроме ленты «Сволочи», все являются телевизионными проектами, это сериалы молодежной направленности. Это естественно для молодого актера и активного члена молодежных движений. Популярные «Ивановы-Ивановы», «Академия», «Особенности национальной маршрутки», «Закрытая школа» – всего актер снялся в 13 кинопроектах. Роли Игоря Юритаева в сериалах не слишком отличаются по направленности. Особое место в творчестве начинающего актера занимает драма «Елена», в которой заметно развитие сценического дарования. Фильмы, которые в данное время находятся в стадии создания и анонсируются к выходу в ближайшее время, подтверждают тенденцию творческого роста. Помимо работы в кино, молодой человек сотрудничает в телевизионных программах и на радио. До недавнего времени работал в команде, развивающей федеральные проекты в области молодежного спорта. Участвовал в создании блока развлекательных программ на Олимпийских играх в Сочи.