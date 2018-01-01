Wink
Густав Фрёлих
Густав Фрёлих

Густав Фрёлих

Gustav Fröhlich

Карьера
Актёр
Дата рождения
21 марта 1902 г. (85 лет)
Дата смерти
22 декабря 1987 г.

Фильмография

Актёр