Биография

Гриффин Барнс — американский музыкант и актер озвучивания. Родился в Пенсильвании 26 октября 1987 года. В юности Барнс занимался легкой атлетикой и учился в школе при Академии Мерсерсберга. Получив высшее образование в Университете Бакнелла, в 2010 году он переехал в Лос-Анджелес, где и начал карьеру актера. Вместе с Кайленом Депортером основал музыкальный дуэт New New Girlfriend. Гриффин Барнс прославился благодаря озвучиванию мультфильмов, аниме и видеоигр. Его голос звучит в лентах «Семейка Аддамс: Горящий тур» и «Lego Friends: Девчонки на задании», а также в известных произведениях японской анимации «Невероятные приключения ДжоДжо», «Клинок, рассекающий демонов», «Атака титанов» и «Охотник х Охотник».