Wink
Гэйл Расселл
Гэйл Расселл

Гэйл Расселл

Gail Russell

Карьера
Актриса
Дата рождения
21 сентября 1924 г. (36 лет)
Дата смерти
26 августа 1961 г.

Фильмография

Актриса