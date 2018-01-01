Биография

Геннадий Кузнецов — российский продюсер. Родился в Ленинграде 17 марта. После окончания школы учился в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, однако позже судьба привела Геннадия в сферу кино и телевидения. Работал в таких компаниях, как «Art Pictures Петербург», «Мосфильм-Эмми», Kalvarsky Studio. Был генеральным продюсером «Сохо Медиа». Сегодня фильмография Геннадия Кузнецова активно развивается. Он продюсировал такие сериалы, как «Легенды преступного мира» и «Фишер» — последний входит в линейку more originals.