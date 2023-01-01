Биография

Фадик Севин Атасой — турецкая актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Анкаре 1 октября 1975 года. Будущая актриса получила образование на факультете итальянского языка и литературы, а позже она выиграла стипендию и окончила театральный факультет Билькентского университета. Также получила степень магистра в том же университете и защитила диссертацию. Фадик Севин Атасой играла в спектаклях и снималась в фильмах и сериалах. Наиболее известна по таким проектам, как «Заключенный», «Разлука», «Белый ангел», «Восемь дней Зейнеп», «Весной прошлого года», «Мастер», «Враг в зеркале», «Сердечко», «Ай Лав Ю», «Синий свет», «Мои братья, мои сестры».