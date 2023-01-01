Биография

Эзги Эюбоглу — турецкая актриса кино и телевидения. Родилась в Трабзоне 15 июня 1988 года. После школы поступила на экономический факультет Стамбульского университета, однако после его окончания продолжила обучение на актерском отделении Университета Бахчешехир. Также занималась классическим балетом в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. Сегодня фильмография Эзги Эюбоглу насчитывает более 15 работ. Дебют актрисы состоялся в 2010 году в сериале «Ветры в голове». Затем последовали роли в проектах «Опасные улицы», «Мое сердце выбрало тебя», «Месть», «Ложный мир», «История одной семьи», «Эй, Стамбул!», «Контора». Кроме того, она сыграла ключевого персонажа в телехите «Великолепный век».