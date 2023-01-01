Биография

Эйвери Конрад — канадская актриса. Родилась в Абботсфорде 28 декабря 1994 года. Желание сниматься в кино Эйвери изъявила еще в детстве, и уже в возрасте 12 лет мама отвела ее на занятия актерским мастерством и танцами, где девочка начала развивать свой талант. Кинодебют Эйвери Конрад состоялся в 2008 году в короткометражном триллере «Падение небес». Через четыре года она получила эпизодическую роль в ТВ-сериале «Р.Л. Стайн: Время призраков» и с тех пор стала регулярно сниматься. В ее фильмографии числятся многосерийные проекты «Рухнувшие небеса», «Ван Хельсинг», «Убийство», Хороший доктор», а также мелодрама «Общество Онор» и фантастический хоррор «Извне» 2022 года.