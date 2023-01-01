Биография

Эйлин Уорнос — американская серийная убийца. Родилась в Рочестере 29 февраля 1956 года. Мать Эйлин разошлась с ее отцом еще до рождения дочери. Скоро он был осужден по обвинению в растлении и попытке убийства ребенка. В тюрьме ему диагностировали шизофрению. Когда девочке было около четырех лет, мать ушла, оставив ребенка бабушке и дедушке. В 1989–1990 годах выросшая Эйлин, будучи уличной проституткой, убила и ограбила семерых мужчин. Эйлин Уорнос появилась в ряде документальных лент: «Эйлин Уорнос: Продажа серийной убийцы», «Эйлин: Жизнь и смерть серийного убийцы», THS Investigates: Inside the Mind of a Serial Killer, Mondo Shock 3 и «Леди тишины: Убийства Матавьехитаса». В первых двух случаях убийца сыграла саму себя, в последних трех создателями были взяты архивные кадры.