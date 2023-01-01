Биография

Эндрю Брук — актер, сценарист, продюсер британского кинематографа. Принимал участие в развитии более 70 проектов. Широкой публике известен благодаря съемкам в английском ситкоме «ФонШоп», а также телесериалах «Демоны Да Винчи», «Доктор Кто» и других картинах. Как актер Эндрю Брук впервые появился на телеэкране в середине 80-х годов. Его первые проекты — криминальная драма Криса Ловетта «Чисто английское убийство» и мелодраматический телесериал «Жители Ист-Энда». После этого его карьера в сфере кинематографа стремительно пошла в гору. Он снялся в таких фильмах, как «Дитя человеческое», «Шерлок Холмс» 2009 года, «Мумия» 2017 года, «Куртизанки», «Падение ангела», а также сериалах «Отравления в Солсбери», «Вавилон», «Команда мечты», «Врачи», и других. Основные жанровые направления фильмов Эндрю Брука, в которых он исполнял главные и второстепенные роли — криминал, драма и комедия. Как сценарист Эндрю Брук работал над созданием комедийного сериала «Смешная витрина», который транслировался на четвертом канале британского телевидения. Также Брук испытал свои силы в качестве продюсера и весьма успешно. Среди его продюсерских проектов телесериал «Побег Артфула Доджера», фильм 1997 года «Билет в одну сторону» и другие.