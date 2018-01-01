Wink
Элизабет Нойман-Виртель
Элизабет Нойман-Виртель

Элизабет Нойман-Виртель

Elisabeth Neumann-Viertel

Дата рождения
5 апреля 1900 г. (94 года)
Дата смерти
24 декабря 1994 г.

Фильмография