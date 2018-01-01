Биография

Екатерина Полякова – актриса. Родилась в 1978 году. Актерскому искусству училась в Санкт-Петербурге. Театральный вуз окончила в 2001 году. В кино снимается нечасто, играя второстепенные роли. Первый опыт киносъемок получила в 2003 году. В драме «Линии судьбы» она появляется в эпизоде. В фэнтези «Русский ковчег», снятом А. Сокуровым по мотивам отечественной истории, у Поляковой роль небезызвестной Натальи Гончаровой. Приглашают актрису и в сериал «Я все решу сама». В последующие годы играет меньше. В детективе 2006 года «Тайны следствия» она – тележурналистка, ведет репортажи с улиц города. Екатерина Полякова в фильме 2007 года «Белая стрела» играет ранимую женщину – педагога, занятого репетиторством. Ее роль резко контрастирует с мрачной атмосферой криминальной драмы. В новой интерпретации судебной драмы с участием двенадцати присяжных актриса играет Лию Паскиани, заседателя. В нескольких сериях зритель видит актрису в остросюжетном фильме 2015 года «Высокие ставки». В серии «Изнанка правосудия» многосерийного детектива 2018 года «Реализация» артистка создает пронзительный образ пенсионерки, служащей агентом наружного наблюдения.