Биография

Одна из самых красивых актрис на сцене. Телеведущая и актриса Екатерина Гулякова родилась в Украине в городе Киеве 29 марта 1980 года в семье военного. Уже в школе проявились артистические таланты девушки, она пользуется авторитетом в школьном сообществе, играет в КВН. По окончании школы в 2002 году заканчивает Киевский институт культуры и искусств, после которого работает на телевидении. Созданный ею проект «O-TV Models» был очень популярен у молодежи с 2003 по 2005 годы. Начало съемок в кино произошло неожиданно. В 2003 году девушка снимается в кратком эпизоде, а затем удача улыбается молодой красавице. В Украине снимался итальянский криминальный сериал «Эвеленко». Актрисе посчастливилось играть в нем с актером М. МакДауэлом. Екатерина Гулякова в фильме играет роль жертвы маньяка, которая дает ему отпор. Поистине, вершина актерской карьеры Екатерины Гуляковой – роль главной героини в ленте «Сердцу не прикажешь». Великолепная роль в «Ради любви я все смогу». Участие в фильмах романтической тематики во многом формирует амплуа драматической актрисы. До сегодняшнего дня актриса участвовала в съемках 28 кинолент и сериалов, всего 37 разнообразных проектов. Продолжает активно работать. Успех в кино совмещает с работой в телепроектах в качестве ведущей. Замужем, проживает в Украине, работает в театре «Сузирья».