Биография

Екатерина Ерохина — актриса, модель. Родилась в Москве 18 июня 1994 года. В старших классах Екатерина впервые снялась в фэнтезийной комедии «Третье желание». В 2017 году окончила Институт современного искусства. Мастерами у нее на курсе были Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Работала в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Екатерина Ерохина приняла участие в нескольких проектах. В частности, в сериалах «Морозова», «#СеняФедя», «Большая игра». Также снимается в музыкальных клипах и регулярно становится лицом брендов одежды и ювелирных украшений.