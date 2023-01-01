Биография

Эдуард Аблам – актер советского и российского художественного кино и телесериалов, родился 31 июля 1957 г. (Одесса, СССР). Также известен благодаря своим работам в области дублирования иностранных фильмов и телепередач. После окончания школы будущий актер поступил в Государственный институт театра, музыки и кинематографии г. Ленинграда. После его окончания в 1980 году устроился на работу в местный театр, где проработал довольно продолжительное время, пока судьба не привела будущего деятеля искусств в мир большого кино. Первые роли Эдуард Аблам получил в начале 70-х. Харизматичного актера заметили ведущие кинопродюсеры, и вскоре молодой человек стал одним из самых востребованных деятелей своей области. Со временем к основной работе киноактера добавилась должность актера дублирования. Благодаря этому опыту он завоевал еще большую популярность у отечественного зрителя. Среди самых популярных фильмов с Эдуардом Абламом стоит упомянуть «Приключения в городе, которого нет», «Благочестивая Марта», «Найди на счастье подкову», «подсудимый», «Платон» и т. д., а также телесериалы «Интерны», «Невидимки», «Кризис нежного возраста» и многие другие.