Биография

Джошуа Колин Минтоун Хердман – британский актер. Родился в городе Хэмптон графства Мидлсекс в Великобритании 9 сентября 1987 г. Семья будущего актера Джошуа Хердмана имеет непосредственное отношение к кино. Отец – Мартин Хердман – не только профессиональный игрок в регби и боксер, но и востребованный актер на британском телевидении. По примеру отца младший из четырех сыновей с детства занимается спортом, а в 2000 г. (в возрасте 13 лет) проходит кастинг на роль Грегори Гойла в саге о Гарри Поттере. Фильмы Джошуа Хердмана – это известнейшие кинокартины и британские сериалы («Чисто английское убийство», «Подъем», «Ответный удар», «Маги против пришельцев»), но главных ролей на его счету пока нет. В целом карьера юного актера складывалась вполне успешно с самого начала. С 2000 года он успел сняться в нескольких британских сериалах, а параллельно принял участие в съемках всех восьми эпизодов «Поттерианы». К 30 годам женился на Джессике Уорт, у пары родился сын. В этом же возрасте Джошуа Хердман завоевывает черный пояс по джиу-джитсу, а с 2016 года профессионально занимается смешанными боевыми единоборствами. Ему присуждают победу на турнире Rice Of Championship 2. Крупнейшая роль Джошуа Хердмана последних лет – Райтоус в кинокартине «Робин Гуд: начало» (2018 г.).