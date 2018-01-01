Wink
Джон Ст. Полис
John St. Polis

Карьера
Актёр
Дата рождения
24 ноября 1873 г. (72 года)
Дата смерти
8 октября 1946 г.

Фильмография

