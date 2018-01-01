Wink
Дэннис Макинтайр
Дэннис Макинтайр

Дэннис Макинтайр

Dennis McIntyre

Карьера
Сценарист
Дата рождения
4 июня 1942 г. (47 лет)
Дата смерти
1 февраля 1990 г.

Фильмография

Сценарист