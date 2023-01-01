Биография

Дэни Яровский — российский актер. Родился в Москве 4 октября 1998 года. Еще будучи школьником, артист стал заниматься в театральной студии. Там он играл в детских спектаклях, в одном из которых исполнил главную роль. В возрасте 13 лет Дэни Яровский дебютировал на экране — он снялся в художественной ленте «Пилот международных авиалиний» и в детской телепередаче на канале «Дисней». Сейчас в его фильмографии 16 проектов, среди которых самыми популярными лентами стали многосерийная драма «Чики» 2020 года, «Склифосовский», «Улица», «Жар-птица» и «Лестница в небеса».