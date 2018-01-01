Биография

Дана Агишева — российская актриса. Обладательница премий «Золотой орел», кинофестивалей «Киношок» и «Меридианы Тихого». Родилась в Ташкенте 30 декабря 1980 года. Родилась в семье драматурга и сценариста Одельша Агишев. Он не хотел, чтобы дочь связывала свою жизнь с кино, поэтому она получила образование в Московском государственном университете на факультете филологии. Любила заниматься танцами, выступала как танцовщица. Дана Агишева начинала с эпизодических ролей в сериалах «Трое против всех» и «Ангел на дорогах». Получила крупную роль в фильме «Удаленный доступ». Активно снималась и в других проектах — в триллере «Червь», в фантастической картине «Обитаемый остров», в драмах «Татарская княжна» и «Елена», в детективном телесериале «Тот, кто читает мысли», криминальной комедии «Белая ворона», сериале «Красная зона».