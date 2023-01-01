Биография

Артем Мяус – актер, режиссер, сценарист. Родился в 1980 году. Родом из города Сумы. Учился на актера в Киеве, по результатам выпускных экзаменов в университете театра, кино и телевидения был зачислен в штат театра им. Леси Украинки. Три года исполнял роли в пьесах Эдмона Ростана и Михаила Булгакова. После перехода в Театр на Подоле стал играть больше. В гоголевских «Мертвых душах» роль Мяуса невелика, он – зять Ноздрева Мижуев. Зато в вампиловском «Старшем сыне» он играет Сильву, одного из главных персонажей пьесы. Главная роль у актера и в сценической интерпретации культового произведения Энтони Берджесса «Заводной апельсин». Помимо театра, артист занят написанием сценариев и режиссурой выступлений сумской команды КВН «Сборная Великобритании». Кинороли актера многочисленны. Первый раз на экраны он попал, играя в эпизоде мелодраматического сериала 2007 года «Бывшая». Зрителю запомнилась работа актера в сериале «Дело было на Кубани». В фильме Мяус играет майора милиции Сергея Кривоноса. В криминальной мелодраме 2019 года «Виражи судьбы» артист исполняет одну из центральных ролей. Его персонаж – муж женщины, попавшей в хитро поставленную ловушку...