Биография

Архипп Лебедев — российский актер дубляжа, актер кино. Родился в Москве 23 мая 2002 года. Сын актера Андрея Лебедева. С детства любил творчество и музыку: играл на гитаре и мечтал о карьере в кино. Первую популярность получил еще в подростковом возрасте благодаря своему блогу на YouTube. В 14 лет Архипп стал частью группы Latte Band, которая скоро была переименована: сначала в «Котлован», потом в Teen Sawyer. Архипп Лебедев принял участие в дубляже на русский язык таких фильмов, мультфильмов и сериалов, как «Черное зеркало», «Тяжёлый случай», «Никки, Рикки, Дикки и Дон», «Майлз с другой планеты», «Шпионский мост», «Герои в масках», «Лучшие друзья навсегда», «Первое свидание Райли», «Зверополис», «Тёмная башня», «Отель Трансильвания», «Эмоджи фильм», «Побег из библиотеки мистера Лимончелло» и «Слендермен». Он также исполнил главную роль в драме «Новенький».