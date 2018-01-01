Биография

Ани Лорак — украинская певица, поэтесса, композитор, фотомодель, актриса кино и дубляжа, телеведущая. Обладательница «Золотого граммофона» и победительница фестиваля «Песня года». Народная артистка Украины. Родилась в Кицмани, Черновицкая область, 27 сентября 1978 года. С раннего возраста девочка проявляла интерес к вокалу и выступала на конкурсах. В 1992 году она победила на местном фестивале «Первоцвет», что стало началом ее профессиональной карьеры. В 1995 году она приняла псевдоним Ани Лорак, который является обратным прочтением ее настоящего имени. В последующие годы певица выпустила множество альбомов и синглов, а также исполняла на «Евровидении-2008» песню Shady Lady: выступление принесло Украине второе место в конкурсе. Ани Лорак получила первую главную роль в фэнтези-комедии «Вечера на хуторе близ Диканьки» 2001 года. Также актриса снималась в лентах «Новые приключения Аладдина», «Красная шапочка» и «Жара» и озвучивала персонажей в мультфильмах «Принцесса-лягушка» и «Принцесса и дракон».