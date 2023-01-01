Биография

Андрей Шарыпов — актер театра и кино. Родился в Дивногорске 28 июня 1969 года. После школы поступил в Российский институт театрального искусства, где обучался в мастерской Топчиева. В 2017 году стал актером труппы Крымского театра имени Горького. В 2003 году Андрей Шарыпов дебютировал на экране в мелодраме «Невестка», и лишь спустя 15 лет он сыграл в исторической драме «А.Л.Ж.И.Р.». Актер наиболее известен по фэнтези-сериалу «Библиотекарь» 2023 года, в котором он исполнил роль криминального авторитета.