Биография

Анатолий Королькевич – актер. Играл преимущественно в драмах, комедиях и в триллерах. Часто снимался в фильмах-мюзиклах. Является заслуженным артистом РСФСР. Родился в 1901 году в городе Тюмень. После школы три года служил на флоте. Затем поступил в театральную студию во Владивостоке. Играл во многих театрах. Роль Анатолия Королькевича в постановке «Раскинулось море е широко» принесла ему известность и популярность. В ней актер сыграл Яшку-одессита. Помимо игры на сцене и в кино также занимался написанием пьес. Часто появлялся на радио и телевидении. Во время блокады Ленинграда, в годы войны, дал несколько сотен концертов. Автор книги о блокаде «А музы не молчали». Обладатель Ордена Красной звезды за боевые заслуги. Дебютом в кино стала роль поэта в драматическом фильме «Первая любовь» 1933 года. Спустя семь лет сыграл второстепенную роль в комедийном мюзикле «Музыкальная история». Также снялся в кинокартинах «Антон Иванович сердится» и «Морской батальон». Наиболее известные фильмы Анатолия Королькевича – мюзикл «Мистер Икс», фэнтези «Старая, старая сказка», драматическая комедия «Тень» и комедийный мюзикле мелодрама «Золушка». Также играл в культовых фильмах «12 стульев» и «Укротительница тигров».