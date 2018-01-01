Биография

Анатолий Калабулин - актер. Годы жизни: 1937 – 1981. Профессиональным актером не был. Работал инженером сельскохозяйственного предприятия. На съемки попал случайно: характерная «фернанделевская» внешность, обаяние симпатичного несовершенства, природная веселость и умение двигать ушами привлекли внимание кинематографистов к человеку, далекому от искусства. В большинстве фильмов Калабулина не вписывали в титры за малостью исполняемых ролей. Зрителю, тем не менее, артист запомнился. Да и режиссерам тоже! Леонид Гайдай снимал актера трижды. В ленте «12 стульев» он аукционщик старого типажа: такими в советской карикатуре изображали дореволюционных клерков и приказчиков. Лихой стрелец в картине «Иван Васильевич меняет профессию» восхитил зрителя своей молодцеватостью и непосредственностью. Сыграл непрофессиональный актер и в ленте «Не может быть!». Роль Калабулина – празднично одетый гость на свадебном застолье. У Марка Захарова артисту достается роль молчаливо проницательного шахматиста во время сеанса одновременной игры в Васюках. Играет актер и в двух приключенческих лентах Вениамина Дормана – «Золотая речка» и «Похищение \"Савойи\"»."