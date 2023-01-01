Биография

Анастасия Королькова – молодая российская театральная и киноактриса. Одна из самых ярких ее ролей – Елизавета Воронцова в популярном сериале «Екатерина». Анастасия москвичка, родилась в столице 29 июня 1991 года. Ее с детства окружали талантливые творческие люди. Дедушка с бабушкой и отец Насти – известные актеры, поэтому с выбором будущей профессии она определилась быстро. Она была активным ребенком, занималась танцами и участвовала в школьной самодеятельности. Первую свою роль Королькова сыграла в 10 лет, вместе своим родным дедушкой она снялась в картине «Ночь на кордоне». После школы Анастасия поступила в ВТУ им. Щепкина на курс к Юрию Соломину. Параллельно она сотрудничала с театром танца «А|CH». После получения диплома Королькова вошла в труппу Вахтанговского театра. Она сыграла в спектаклях «Поздняя любовь», «Самоубийца», »Carmen» и другие. Артистка с 2008 года много снимается в кино и сериалах. Фильмы Анастасии Корольковой: «Оптимисты», «72 часа», «Лесник», «Триггер», «Верность», «Ищейка – 2». Сейчас актриса активно строит свою карьеру, она не замужем, и детей пока нет. Королькова редко дает интервью и не любит рассказывать о личной жизни.