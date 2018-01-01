Биография

Алена Кузнецова — российская актриса. Родилась в Уфе 20 июня 1977 года. Окончила Институт искусств в родном городе. С 1998 года стала актрисой Уфимского русского академического театра драмы, с 2002-го — Московского театра на Юго-Западе. Среди театральных работ — «Последние», «Чайка», «Скамейка», «Куклы», «Колдунья». Преподавала в театральной студии «Авиловцы». Алена Кузнецова дебютировала в кино с эпизодическими ролями в сериалах. Ее можно встретить в следующих проектах: «Адвокат», «Шутка ангела», «Аэропорт», «Слушая тишину», «Компот», «Срочно в номер», «Рыжая». Также появлялась в рейтинговом фильме «Чемпион» 2008 года, в детективе «Дочь» 2012 года, мелодраме «Улыбка пересмешника» 2014 года. В фильмографии — более тридцати кинолент.