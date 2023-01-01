Биография

Алексей Венедиктов — журналист, радиоведущий, медиаменеджер. Родился в Москве 18 декабря 1955 года. После окончания средней школы Алексей поступил на исторический факультет МГПУ. Получив диплом, будущий журналист сразу устроился по специальности — стал работать учителем учителем истории. Журналистикой Венедиктов увлекся еще студентом, когда подрабатывал разносчиком газет. По заверениям юноши, он читал каждую газету, попавшуюся ему на глаза. Спустя время Алексей устроился на радио «Эхо Москвы», где сначала пребывал в должности корреспондента, а впоследствии стал главным редактором. Вплоть до 2020 года Алексей Венедиктов никак не соприкасался с миром кино, пока не был приглашен на съемки документального сериала «Девяностые». В этом проекте он дал интервью, в котором делился своим видением этого периода жизни страны.