Биография

Алексей Крылов – актер российского кино и украинского театра, режиссер короткометражной картины «Степка». Деятельность импозантного артиста не ограничивается съемками. Он пишет сценарии, занимается монтажом, участвует в показах модной одежды, ведет личный блог, путешествует. О личной жизни информации немного. В 2017 году супруга подарила Крылову очаровательную дочку. Артист родился в солнечной Алуште под созвездием Скорпиона. Свой день рождения мужчина отмечает 11 ноября. Молодой человек обладает характерными славянскими чертами лица и атлетическим телосложением. Яркая внешность позволяет ему играть романтических героев. Первые роли Алексею Крылову достались в картинах «Возвращение Мухтара – 4», «За все тебя благодарю», «Большая разница». Красивый юноша с чарующей улыбкой мгновенно покорил сердца зрителей. Сейчас актер активно снимается в российских сериалах. Его можно увидеть в кинокартинах «Сваты», «Сны», «Клиника», «Мистические истории». Прокладывать путь к успеху артисту помогают трудолюбие и профессионализм. Крылов окончил Киевский университет им. Карпенко-Карого по двум направлениям: режиссура и актерское мастерство. В кинематографе работы молодого человека выглядят многообещающе. Фильм Алексея Крылова «Степка» был отмечен на фестивале в Коктебеле, завоевал премию Сергея Лосева, награду на конкурсе «Покров», а также получил иные призы.