Биография

Александра Виноградова — российская актриса. Родилась в Москве 6 декабря 2000 года. С ранних лет проявляла творческие способности. Занималась в детском творческом кружке, затем перешла в школу-студию современной эстрады кино и телевидения Яны Чуриковой. Принимала участие в телевизионном проекте «Смешарики» и театральной постановке «Все мальчики дураки», где сыграла роль Анечки. Свою кинематографическую биографию юная Александра Виноградова начала в 2010 году. Она сыграла Анечку в сериале «Такая обычная жизнь». В следующем году 11-летняя девочка снялась в одном из эпизодов детективной драмы «Пятницкий». Еще одной ее работой стала роль Кэти Демидовой в комедийном сериале «Семья 3Д». Это скетчком о буднях спального района, где семьи из разных социальных слоев сталкиваются с проблемами отцов и детей.