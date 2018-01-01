Биография

Александр Фокин — российский режиссер мультипликационных фильмов, художник и сценарист. Карьеру начинал в 1990-х годах с создания анимационных рекламных роликов для телевидения: «С майонезом вкуснее», «Сельдь Алакс», «Фломастеры “Хемус Марк”». С 2000-х годов работал как художник, постановщик мультфильмов и сценарист. В коллекцию известных проектов Александра Фокина входят мультфильмы «Рыбак и его душа», «Королевский завтрак» и «Бредовая канитель». В 2016 году творческая биография Фокина пополнилась режиссерской работой над короткометражной картиной «Полоз».