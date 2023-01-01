Биография

Александр Николаевич Есаулов – российский актер. Родился в Нижнем Новгороде 17 января 1973 г. Профессиональное мастерство будущий актер Александр Есаулов осваивал в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге (бывший ЛГИТМиК) под руководством Ю. В. Томашевского. Затем работал на сцене питерских театров «Приют комедианта» (на улице Садовой) и «Балтийский дом» (в Александровском парке). С 2010 г. работает в Петербургской государственной Филармонии для детей и юношества. Творческий путь артиста охватывает все многообразие криминального жанра в кинематографе. Наиболее известные сериалы и фильмы Александра Есаулова: «Улицы разбитых фонарей» (1997 г.), «Агент национальной безопасности» (1999 г.), «Бандитский Петербург: Барон» (2000 г.), «Тайны следствия» (2000-2019 гг.), «Убойная сила» (2000-2006 гг.), «Опера: хроники убойного отдела» (2004-2006 гг.), «Сизиф счастлив» (2012 г.), «Шутки ангела» (2013 г.). В общей сложности в фильмографии актера насчитывается свыше 50 картин. Одна из самых известных ролей Александра Есаулова последних лет – харизматичный и суровый «дружинник Лещ» в историческом сериале-реконструкции «Дружина» (2015 г.).