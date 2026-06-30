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Wink
Альбер Камю
Альбер Камю
Albert Camus
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Карьера
Сценарист
Дата рождения
7 ноября 1913 г.
(46 лет)
Дата смерти
4 января 1960 г.
Фильмография
Все
Сценарист
Сценарист
6.7
Посторонний
2025
, 121 мин