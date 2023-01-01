Биография

Аху Ягту — турецкая актриса и модель. Родилась в Измире 11 июля 1978. Еще в юности Аху Ягту решила стать моделью и переехала из Измира в Стамбул. В 2003 году вела программу «На нас смотрят» и снималась в различных рекламных роликах. Ей принадлежит винтажный бутик «Второй шанс» в Стамбуле. Также она работает консультантом по стилю и модельером. Первая большая роль Аху Ягту была в мини-сериале «Жена прокурора». Актриса наиболее известна по таким проектам, как драмы «Море на ладони», «Вдребезги» и «Мои братья, мои сестры».